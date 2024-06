América aproveita boa fase e aposta em ações de marketing para atrair torcedores

Torcedores do América podem ser premiados com dois ingressos para jogos da Série A2 do Campeonato Carioca (Wandré Silva / AFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 21:36 • Rio de Janeiro (RJ)

No ano em que comemora 120 anos, o América parece concentrar esforços no marketing e intensifica as ações com a Inove Mais Benefícios, empresa de Campinas que se tornou parceira e desde maio tem o nome estampado na camiseta do time.

A ideia é aproximar os torcedores do América, proporcionando experiências diferenciadas das que eles estão habituados, justamente no momento em que o time lidera a Série A2. Para isso, a parceira deu início a sorteios de ingressos para o camarote VIP pelo Instagram, que devem prosseguir em todos os jogos que o clube disputar em casa durante o Campeonato Carioca.

Os primeiros ingressos já foram sorteados, e a Inove Mais Benefícios continuará a premiar os torcedores, agora com dois pares de entradas, para a próxima rodada do Carioca da Série A2, quando o América recebe o Araruama neste sábado (15), às 14h45, no Giulite Coutinho. Os sorteios são realizados sempre pelo Instagram da empresa (@inovemaisbeneficios), a fim de incentivar a participação ativa dos seguidores.

Além da experiência no camarote, com direito a open bar, os torcedores ganham um cartão de benefícios da Inove Mais Benefícios, válido por seis meses, que oferece uma série de vantagens, como telemedicina, descontos nas áreas de saúde, educação, gastronomia e pets.

- A gente acredita que o sucesso do América é uma excelente oportunidade para fortalecer a relação com os torcedores e lançar seus produtos de forma inovadora. Queremos trazer todo mundo para essa caminhada de volta à elite - afirma Patrick Burnett, CEO da Inove Mais Benefícios.

Segundo Romário, presidente do clube, a escolha da Iempresa para as ações foi um processo natural, já que a empresa já vinha atuando junto ao time nos bastidores há algum tempo. Fundada em Campinas em 2017, a nova parceira do clube atua nos sistemas de pagamento, oferece seguros e um marketplace com opções em saúde, educação, lazer e bem-estar.