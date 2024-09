Ten Hag coloca pressão em Antony e define critérios para conquistar espaço no Manchester United

Erik ten Hag e Antony, em partida do Manchester United (Foto: DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 09:11 • Manchester (ING)

Ao ser questionado se Antony receberia alguma chance no Manchester United, o técnico Erik ten Hag foi curto e grosso nas respostas. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Barnsley, pela Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (17), o holandês não citou o nome do brasileiro e disse que joga “quem faz por merecer” nos treinamentos do dia a dia.

- Ainda vamos ver qual será a escalação. Nós temos sessões de treinamento todos os dias, e os jogadores têm que fazer por merecer. Quando a atitude é boa e eles mostram bom desempenho nos treinos, então eles vão ganhar chances de jogar. - disse Ten Hag.

Os Red Devils disputaram, até o momento, cinco jogos na temporada 2024/25, e no recorte, o atacante não foi titular nenhuma vez. O brasileiro entrou em campo em apenas uma oportunidade, na derrota contra o Brighton, por 2 a 1, pela 2ª rodada da Premier League.

Depois da partida em que o United saiu derrotado, Antony ficou no banco nos dois jogos seguintes da Premier League: contra Liverpool e Southampton. Na temporada passada, o camisa 21 atuou em 29 rodadas do campeonato, 15 delas como titular, e na sua estreia, em 2022/23, ele atuou em 25 jogos, com quatro gols marcados e duas assistências.

Aos 24 anos, o atacante é considerado uma grande frustração entre os corredores do Old Trafford. Contratado na temporada 22/23 por cerca de R$ 504 milhões, as atuações da época de Ajax ainda não foram vistas no futebol inglês.