Sonho do São Paulo, Alex Sandro treina em clube da Europa enquanto não define futuro

Alex Sandro em ação pela Juventus (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 10:02 • Rio de Janeiro

Um dos alvos para reforçar o São Paulo na janela de transferências, Alex Sandro encerrou seu vínculo com a Juventus, após nove anos de casa. O lateral-esquerdo está livre no mercado e apareceu na última quinta-feira (8) treinando no Portimonense, de Portugal, enquanto decide seu futuro na carreira.

Em publicação no Instagram, o time português fotos do treino de quinta, onde o jogador de 33 anos aparece treinando com o uniforme da equipe. Enquanto segue sem vínculo nenhum com qualquer clube, o atleta teve seu nome no Brasil especulado aos seguintes clubes: Grêmio, Botafogo, Palmeiras e principalmente o São Paulo.

Imagens divulgadas pelo Portimonense de Alex Sandro no treino (Foto: Divulgação / Portimonense)

A torcida do clube paulista ficou empolgada nas redes sociais após o irmão de Alex Sandro compartilhar uma arte indicando que o brasileiro havia sido contratado pelo clube. No entanto, o Tricolor ainda não abriu negociações com o lateral-esquerdo, segundo informação do "UOL", em maio.

Em Portugal, o jogador defendeu as cores do Porto em 2011, quatro anos antes de se transferir ao futebol italiano. Na sua última temporada pela Velha Senhora, Alex Sandro participou de apenas 18 jogos e marcou um gol. Ao todo, o lateral acumula 16 tentos e 32 assistências em 327 partidas pela equipe italiana.