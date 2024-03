Sergio Ramos comemora vitória do Sevilla com gol no dia do aniversário: ‘Dia inesquecível’

Sergio Ramos marca gol da vitória do Sevilla contra Getafe, pela La Liga (Divulgação/Sevilla)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 15:43 • Getafe (ESP)

O dia sorriu para Sergio Ramos. No aniversário de 38 anos do craque espanhol, o Sevilla entrou em campo, contra o Getafe, e venceu por 1 a 0, justamente com gol do capitão, respirando na tabela de classificação.

Com a vitória, o Sevilla alcançou os 31 pontos e figura na 14ª colocação. Após a partida, o camisa 4 falou sobre a emoção de marcar o gol da vitória e de ajudar o time a seguir em busca dos objetivos.

- Independente da questão individual e do aniversário, acima de tudo e do objetivo, estão os três pontos. Na situação da equipe, o importante era somar e estar com vontade de olhar para cima, e não para trás - declarou Sergio Ramos.

- Estou muito feliz pela vitória e pelos três pontos que merecemos. Um dia inesquecível. Também pela torcida, por todos o sofrimento que estamos tendo. Não podemos mais olhar para trás. Agora vem uma pausa, para recarregar as baterias e para os próximos três pontos - completou.

O Sevilla volta a campo somente no dia 14 de abril, contra o Las Palmas, pela La Liga. A bola vai rolar a partir das 9h (de Brasília).

