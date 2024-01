Nesta quarta-feira (3), às 17h (horário de Brasília), a Roma recebe a Cremonese no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Itália. Os comandados de José Mourinho entraram direto na fase atual e querem erguer a taça depois de quase 16 anos; já a equipe visitante disputou as rodadas anteriores, eliminando Crotone e Cittadella, e nunca venceu a competição. O jogo terá transmissão da ESPN 2 e do Star+.