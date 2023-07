O Campeonato Argentino é muito disputado entre as equipes. Boca Juniors, River Plate, Racing, Vélez Sarsfield, Independiente, entre outras equipes, brigam pelo título do torneio todos os anos. O Lance! mostra os maiores campeões do torneio. Vale destacar que a lista pode conter anos repetidos, já que o torneio é dividido por Apertura e Clausura.