Riccieli comemora gol e nova vitória do Famalicão no Campeonato Português

Riccieli brilhou em mais uma vitória (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 02:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro brasileiro Riccieli brilhou na vitória do Famalicão neste sábado (6) no Campeonato Português. O jogador de 25 anos de idade fez um dos gols do triunfo do time sobre o Vizela por 3 a 2, pela 28ª rodada da competição. O defensor valorizou o resultado que levou o Famalicão aos 34 pontos na Liga de Portugal, e também comentou sobre o seu momento no clube, após quase deixar a equipe na virada do ano. Capitão do time, Riccieli revela estar vivendo uma fase única no clube.

Na partida deste sábado, o gol de Riccieli saiu ainda na etapa inicial. O jogador se aproveitou de um lance de bola parada, e, aparecendo no primeiro poste, fez de cabeça o segundo gol do jogo. O defensor não escondeu a felicidade de marcar pelo clube, já que o último gol dele tinha sido no primeiro compromisso do Famalicão na temporada, ainda em julho do ano passado.

- Fico muito feliz de poder voltar a marcar. Meu último gol tinha sido no ano passado e acontecer agora, em uma partida complicada, aumenta a minha confiança. A vitória foi muito importante, mas o jogo deixa um alerta grande para a gente nessa reta final de competição. Precisamos manter alta a concentração para chegarmos na melhor colocação possível na Liga Portuguesa. Temos um grupo qualificado, com muito repertório, e que sabe que pode mais ainda neste ano - afirmou.

No clube desde 2019, Riccieli soma seis gols com a camisa do Famalicão. Na atual temporada, este foi apenas o 21º jogo do defensor. Isso porque o jogador esteve perto de deixar a equipe rumo ao CSKA, da Rússia. Após a investida ser negada pelo Famalicão, que o tem como essencial para o grupo, Riccieli admite que os processos vividos nesses dias iniciais do ano trouxeram bagagem e amadurecimento grandes para ele.

- Esta está sendo uma temporada de muito aprendizado. Dentro e fora de campo. Vivi coisas novas, que aumentam a minha bagagem para a carreira. Um ano marcante para mim individualmente e que deixa muitas lições para o futuro. O respeito que construí e o espaço que consegui são frutos de um grande trabalho e que me indicam que estou no caminho certo. Não é qualquer um que, aos 25 anos, é capitão de uma equipe como o Famalicão na Liga Portuguesa. Sigo em busca de evolução para dar o meu melhor aqui na equipe - disse.