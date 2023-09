O lance aconteceu no dia 18 de agosto, durante a partida entre Hiroshima Sanfrecce e Kawasaki Frontale. Marcos Junior fazia a sua estreia pela nova equipe e começou o confronto no banco de reservas. O empate em 1 a 1 foi trocado quinze minutos após a entrada do brasileiro. Ele recebeu na esquerda de ataque, fez um lindo giro para cima do marcador, driblou mais dois adversários e chutou forte no canto esquerdo do goleiro adversário. O protagonismo do jogador teve um desfecho aos 52 minutos da etapa final ao deixar o seu companheiro na cara do gol para sacramentar o 3 a 2 para os mandantes.