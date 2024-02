Enquanto a relação entre clube e jogador parece estar mais fria do que nunca, o Le Parisien afirma: 'A maior estrela do futebol francês se unirá ao maior clube do mundo na próxima temporada. Em Madrid, o clima é de otimismo enquanto é negociado o maior contrato do vestiário para o capitão dos Bleus.' Segundo o jornal, o desejo de Kylian Mbappé é terminar 23/24 vencendo o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões com o PSG, antes de partir para a capital espanhola. Porém, a própria matéria cita como possível, mas pouco provável, uma reviravolta na história após as Olimpíadas de 2024.