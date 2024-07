Mbappé precisa de cirurgia no nariz? Real Madrid toma decisão

Real Madrid decidiu que Mbappé não vai operar o nariz (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 14:00 • Madrid (ESP)

Conforme os jornais Marca e AS, da Espanha, o craque francês Kylian Mbappé não fará cirurgia no nariz. A decisão foi tomada pelo Real Madrid. O jogador foi apresentado na última terça-feira (15), no Santiago Bernabéu, e ficará de férias até o dia 7 de agosto.

Antes de sua apresentação, Mbappé realizou exames clínicos no CT de Valdebebas. Os resultados foram satisfatórios, e o atleta não precisará ser operado. Lembrando que o francês fraturou o nariz na estreia da Eurocopa de 2024, no confronto entre França e Áustria.

O técnico Carlo Ancelotti dependia do resultado dos exames para saber quando Mbappé estaria à disposição para iniciar os treinamentos com o restante do grupo. De férias, o camisa 9 do Merengue não participará da excursão do Real Madrid aos Estados Unidos, que começa no dia 28 de julho e terá amistosos contra Milan, Barcelona e Chelsea.

Mbappé foi apresentado pelo Real Madrid, na última terça-feira (16), no Estádio Santiago Bernabéu (Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Mbappé deve estrear no primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada, contra a Atalanta, em Varsóvia, na Polônia, pela Supercopa da Europa, no dia 14 de agosto. Em relação ao Campeonato Espanhol, o atual campeão estreia quatro dias depois, contra o Mallorca, no Estadi Mallorca Son Moix.