Por outro lado, o Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões e da Premier League, está em excelente forma e ocupa a segunda posição do Campeonato Inglês, com 21 pontos, apenas cinco atrás do líder Tottenham. O time de Pep Guardiola venceu seus dois últimos jogos, contra Young Boys e Brighton, mas sofreu uma derrota no clássico contra o Arsenal, por 1 a 0. Este confronto promete ser um dos momentos mais aguardados da temporada, com ambas as equipes buscando conquistar a vitória e avançar na tabela de classificação.