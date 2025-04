O PSG de Luis Enrique enfrenta o Arsenal nesta terça-feira (29), pela ida das semifinais da Champions League, em visita a Londres. O compromisso, que promete muito equilíbrio, terá nuances táticas interessantes entre o espanhol e seu compatriota Mikel Arteta, em tema que tomou a imprensa nos últimos dias.

Questionado, em entrevista coletiva que antecede o embate, sobre o duelo de ideias com o comandante do Gunners, Luis foi firme nas palavras e declarou ter confiança em seu conhecimento para deixar a Inglaterra com um triunfo.

- O estado de espírito é algo sensacional. Podem me enviar suas perguntas, às vezes negativas, não tenho medo. Sinto algo negativo no clima que está nos cercando. Trabalhamos em todos os aspectos do jogo, incluindo as bolas paradas (força do Arsenal). Caso contrário, como vocês acham que eu teria conseguido uma licença de trabalho? Eles são um dos melhores times europeus, e nós também - apontou.

Na fase de liga, os dois times se encontraram na segunda rodada, no mesmo palco do duelo desta terça, e quem levou a melhor foram os ingleses, com gols de Havertz e Bukayo Saka. Porém, o ex-Barcelona garantiu ter havido evolução de seus comandados em 2024-25.

- O jogo foi há sete ou oito meses. Assisti novamente, e sei que estamos melhores. Tivemos uma fase de liga muito intensa, com muitas partidas que poderiam ter sido decisões. Foi arriscado, mas nos ajudou a superar dificuldades. E hoje, só resta uma eliminatória para a final - analisou Luis.

👀 Luis Enrique conduz o PSG em busca da final europeia

Arsenal e PSG se enfrentam nesta terça-feira (29), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela ida da semifinal da Champions League. Na última fase, os Gunners passaram pelo Real Madrid de Carlo Ancelotti, enquanto o Paris, no sufoco, deixou o Aston Villa para trás. Quem vencer leva vantagem para a volta, que acontecerá oito dias depois, no Parc des Princes.