Lenda do futebol argentino detona Messi e dispara: ‘Cristiano Ronaldo é melhor’

A imagem de Lionel Messi é quase imaculada para os torcedores do futebol argentino, porém ainda existem exceções à regra. É o caso de Hugo Gatti, goleiro lendário do Boca Juniors, que deu uma entrevista polêmica ao jornal "La Nación" às vésperas do Natal: além de afirmar que o título da Copa do Mundo de 2022 foi fruto de sorte, o ex-defensor de 80 anos criticou Messi e afirmou que Cristiano Ronaldo, apesar de "limitado", é melhor jogador.

continua após a publicidade

➡️ Atacante do Barcelona sofre lesão e vira desfalque para jogo decisivo

- Messi pode chegar na próxima Copa, mas será um a menos. Hoje é um a menos. Está jogando futebol country nos Estados Unidos. Cristiano está na Arábia, mas é mais corajoso jogar lá. Todo mundo joga lá. Cristiano, limitado, é um fenômeno. Limitado é melhor que Messi. E é limitado porque não tem as condições do Messi, mas jogou nas melhores equipes do mundo - disparou o ex-goleiro.

As declarações polêmicas não pararam por aí. Além de reforçar o empenho físico do português, que segue ostentando ótimas condições aos 39 anos, Gatti afirmou que Messi jogou em situações bem mais favoráveis que Cristiano Ronaldo no decorrer da carreira:

continua após a publicidade

- Onde Messi jogou? No Barcelona e na seleção argentina, não se esforçou para jogar em outros times, outros países. E ele teve oportunidades. Eu não desgosto de Messi, mas ele jogou um futebol fácil, em um Barcelona onde assobiavam para ele por tudo, onde tinha um grande time que jogava por ele.

Gatti também reforçou que o título argentino no Mundial de 2022 foi fruto de sorte. De acordo com a lenda do Boca Juniors, o fato do Catar ser um país com pouca cultura futebolística foi um fator que trabalhou a favor da seleção albiceleste.

continua após a publicidade

- A Argentina teve sorte, porque, se a Copa do Mundo tivesse sido disputada na Argentina, não a teria vencido. Ganhou porque jogava em um lugar onde não gostam de futebol e queriam, não que a Argentina fosse campeã, mas que o Messi fosse para poder dizer que ele é o melhor do mundo. Essa é a realidade - concluiu.

Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina (Foto: AFP)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional