Lembra dele? Immobile, ídolo na Lazio e algoz do Fluminense, acerta com novo clube

Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 17:02 • Roma (ITA)

Um dos grandes atacantes do futebol italiano na última década está decidido a viver um novo capítulo na carreira: aos 34 anos, Immobille acertou transferência para o futebol turco. Ele defenderá a camisa do Besiktas e assinou contrato de dois anos com o clube.

Immobile deixa a Lazio como o jogador que mais marcou gols com a camisa dos Biancocelesti: foram 207 em 340 partidas. Além disso, o centroavante distribuiu 52 assistências no decorrer de oito temporadas.

Immobile ficou conhecido no futebol brasileiro após marcar um hat-trick em um jogo amistoso entre Fluminense e a seleção da Itália, anterior à disputa da Copa do Mundo no Brasil. Na ocasião, a Azzurra venceu por 5 a 3 no Estádio Raulino de Oliveira, em um dos jogos mais aleatórios da história recente do esporte no país.

Immobile comemora um de seus gols com a camisa do Azzurra em Volta Redonda. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

O atacante chega como uma promessa de gols no competitivo futebol turco. Apesar de tradicional, o Besiktas vive uma seca de títulos no campeonato nacional desde a temporada 20-21: a partir daí, viu o Galatasaray, um dos grandes rivais, levantar a taça duas vezes, enquanto amargou a sexta colocação em duas oportunidades.

No período recente, entretanto, o italiano viveu um declínio em estatísticas individuais: acostumado a registrar mais de 20 gols por temporada, Immobile balançou as redes apenas 11 vezes em 43 jogos.