O jogo parecia estar resolvido antes do final do primeiro tempo. O português João Mário teve uma atuação de gala com um hat-trick e fez o torcedor acreditar que o resultado já estava definido. Porém, a Inter voltou do intervalo correndo atrás do prejuízo e pressionou os águias desde o primeiro minuto da segunda etapa. Quem abriu o placar foi Arnautovic. O atacante empurrou para dentro em lance ajustadíssimo, que precisou de validação do VAR.