O técnico Pep Guardiola rasgou o verbo após mais um tropeço do Manchester City na temporada. Neste sábado (8), a equipe foi derrotada por 1 a 0 para o Nottingham Forest, fora de casa, pela 28ª rodada da Premier League. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador cobrou melhor desempenho do time e afirmou que a classificação para a Champions League "não vai cair do céu".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Temos que jogar melhor. (A classificação para a Champions League) não vai cair do céu. Restam dez jogos veremos o que acontece - disse Guardiola, que vai tratar os próximos 10 jogos restantes do Manchester City até o fim do campeonato como "finais".

continua após a publicidade

Com o resultado do jogo, o Nottingham Forest subiu para a terceira posição do Campeonato Inglês, com 51 pontos, e abriu quatro de vantagem na tabela para o time de Guardiola, que caiu para a quarta colocação e corre o risco de não se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões.

Com dez jogos restantes, a corrida pela classificação para a próxima Champions League fica apertada. O líder Liverpool e o vice-líder Arsenal estão com às respectivas vagas encaminhadas. Os Cityzens chegaram a nove derrotas em 28 jogos nesta temporada da Premier League.

continua após a publicidade

Como foi o jogo do Manchester City?

Durante a partida, o Manchester conseguiu ter maior domínio da possa bola, mas não finalizou. Na melhor chance do City, ainda no primeiro tempo, o atacante Nico Gonzalez acertou um chute na trave. Haaland, por sua, vez, teve poucas oportunidades e fez um jogo apagado. Esta foi a nona derrota na liga em uma das piores campanhas da equipe nos últimos tempos.