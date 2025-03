Em jogo válido pela Champions League, Feyenoord e Inter de Milão disputam nesta quarta-feira (5). As equipes duelaram em jogo válido pela partida de ida das oitavas de finais. O jogo acontecerá no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. A bola rolará às 14h45 (de Brasília) e o confronto terá transmissão ao TNT (canal fechado) e Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Jogando em casa, o Feyenoord vem em sequência invicto na temporada. O clube não perde desde 5 de fevereiro, e acumulou três vitórias e três empates em seis jogos. Na liga, a equipe decepciona e não aparece na zona de classificação para a Champions League. O time está dois pontos atrás do Utrecht, o terceiro colocado.

Igor Paixão, destaque do Feyenoord, comemora gol na Champions League (Foto: John Thys/AFP)

A Inter de Milão vem em fase morna na temporada, mas virou líder na Serie A e pode usar isso como combustível para ir embalado para o confronto. O time vem de duas vitórias seguidas, porém, nos últimos seis jogos, ganhou três, perdeu duas e empatou uma. A campanha morna, no entanto, foi suficiente para alcançar o topo da tabela da liga italiana.

✅ FICHA TÉCNICA

FEYENOORD X INTER DE MILÃO

OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: De Kuip, em Roterdã, na Holanda

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming)

FEYENOORD: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko e Smal; Bueno, Moder e Milambo; Hadj Moussa, Redmond e Igor Paixão

INTER DE MILÃO: Josep Martínez; Yann Bisseck, Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Çalhanoglu; Thuram e Lautaro Martínez