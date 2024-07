Família Mbappé planeja comprar clube de futebol, entenda

Mbappé e Fayza Lamari, mãe do astro do Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram)







12/07/2024

A KM7, empresa liderada pela mãe do astro Kylian Mbappé, está próxima de realizar um investimento novo: com o objetivo de se lançar no mercado de clubes mundial, o grupo busca concretizar a compra do Caen, clube da segunda divisão inglesa onde N'Golo Kanté, volante da seleção francesa, se destacou antes de brilhar pela Premier League.

A companhia faz parte de um conglomerado liderado por Fayza Lamari, mãe do camisa 10 dos Bleus. A KM7 é responsável pelo agenciamento de jogadores, como Kylian e Ethan Mbappé, além de negócios no ramo imobiliário e uma casa de caridade. Se o negócio for feito, este será o primeiro clube de futebol na carteira de investimentos da organização.

Fayza Lamari ao lado dos filhos, Kylian e Ethan Mbappé. (Foto: AFP)

O Caen busca novos investidores desde que o grupo americano Oaktree, dono da Internazionale-ITA, anunciou aos sócios que não planejava manter o clube no futuro. De acordo com apuração dos jornais RMC Sports e Ouest-France, o grupo da família Mbappé lidera as conversas e pode fechar um acordo em breve.

Longe da primeira divisão francesa desde a temporada 18-19, o clube busca retornar à elite. Na temporada passada, o Caen encerrou a Ligue 2 na sexta colocação, com um ponto a menos que o Paris FC, primeiro time a conseguir vaga na disputa dos playoffs de acesso.

O time foi evidenciado na mídia europeia após negociar N'Golo Kanté ao Leicester City na temporada 2015/16. Protagonista de uma temporada memorável pelos Foxes, marcada pela conquista inesperada da Premier League, o volante foi vendido ao Chelsea, onde repetiu o alto nível. Atualmente, defende as cores do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e foi companheiro de Mbappé na campanha da Eurocopa 2024.