Se por um lado surgem rumores sobre estrelas insatisfeitas no mundo do futebol saudita, por outro, existem jogadores bastante felizes com a mudança de ares que fizeram. Este é o caso de Ruben Neves, volante do Al-Hilal que chegou ao país na janela do meio do ano passado, em transferência do Wolverhamptpn, da Inglaterra. Em entrevista ao portal O Jogo, de Portugal, o meia fez muitos elogios ao futebol do país e pareceu estar muito contente com a atual fase da carreira.