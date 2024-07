Entre Vini Jr e Bellingham: como a Copa América e a Euro podem influenciar a Bola de Ouro

(Foto: Jorge Guerrero / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro • Atualizada em 01/07/2024 - 12:32

A Copa América e a Eurocopa serão essenciais para Vini Jr e Bellingham conquistarem a Bola de Ouro. Companheiros no Real Madrid e rivais no prêmio de maior prestígio do futebol, o desempenho de ambos em suas respectivas seleções pode ditar o futuro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a lista mensal do portal 'Score90', ambos são os favoritos ao prêmio. As estrelas dos Merengues foram os grandes nomes de suas seleções na última semana: Vini Jr contra o Paraguai e Jude Bellingham contra a Eslováquia.

Vini Jr se tornou o protagonista do ataque do Real Madrid na temporada e levou a equipe à conquista mágica da Champions League, sendo decisivo em diversas partidas da fase de grupos e do mata-mata, e da La Liga.

Após assumir sua liderança como craque da Seleção Brasileira, o atacante foi bastante cobrado para desempenhar com a camisa amarela, assim como atua pelo clube espanhol. Apesar de ter atuado mal na estreia da Copa América, o camisa 7 provou sua qualidade no segundo jogo contra os paraguaios, marcando dois gols na primeira vitória do 'Esquadrão de Ouro'.

➡️ Rodri comenta confronto com a Alemanha na Euro: ‘Não temos medo’

Segundo a lista mensal do portal 'Score90', ambos são os favoritos à Bola de Ouro (Foto: Paul Ellis/AFP)

No contexto de Jude Bellingham, o jogador chocou o mundo do futebol pelo impacto imediato que teve pelo Real Madrid. Ao assumir a camisa 5 de Zidane, o meia, que atuava como volante, precisou mudar de posição no esquema de Carlo Ancelotti e teve, até o momento, a melhor temporada de sua carreira. Porém, o desempenho da Inglaterra no comando de Southgate não vem agradando os torcedores.

Mesmo se classificando ao mata-mata da Euro, os Três Leões haviam vencido apenas o primeiro jogo e tiveram diversos problemas durante a campanha. Na virada contra a Eslováquia nas oitavas de final, o English Team perdia até os 90 minutos, quando a qualidade sobressaiu e Bellingham marcou de bicicleta, levando à prorrogação.

Em resumo: os próximos capítulos das competições ditarão o vencedor da Bola de Ouro, já que o desempenho das seleções favoritas em cada título terá peso dois no prêmio.

Números de Vini Jr e Bellingham na temporada

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real!

Jogos: 48 - 51

Gols: 26 (6 em Champions) - 27 (4 em Champions)

Assistências: 11 (4 em Champions) - 15 (5 em Champions)

Finalizações (no gol): 140 (68) - 112 (55)

Passes decisivos: 73 - 87

Dribles certos: 128 - 102

Nota Sofascore: 7.37 - 7.88