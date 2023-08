Por sua vez, o Panathinaikos vai disputar a fase de grupos da Liga Europa. O jogo foi marcado pelas fortes entradas, dada a importância do confronto. Em dado momento, o time grego chegou a pressionar em busca do gol que deixaria tudo igual na disputa, mas Bruma, aos 37 minutos do segundo tempo, se sagrou como herói da partida ao marcar o gol do alívio (e da classificação) do Braga na Grécia, feito em um contragolpe.