Campeão mundial pela França afirma que Henry foi melhor que Mbappé

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Companheiros na seleção da França e no histórico Arsenal de 2004, Robert Pires declarou que não existe disputa entre Thierry Henry e o atual ídolo do futebol no país, Kylian Mbappé. Para o ex-volante, o camisa 7 não alcançou o status técnico do camisa 14, ambos campeões do mundo pela seleção.

- Para mim, Thierry (Henry) foi melhor que Kylian Mbappé. Adoro Mbappé mas Thierry foi um jogador mais completo - afirmou Robert Pires, durante evento de debate organizado pela Uefa, nesta sexta-feira (21).

Para Pires, o lendário camisa 14 está no pódio histórico do futebol francês, atrás apenas de Zinedine Zidane, campeão mundial em 98 e da Euro-2000, e Michel Platini, campeão europeu pela seleção em 1994. Aos 25 anos, Mbappé marcou seu nome na história do futebol francês ao ser campeão mundial com a França na Copa de 2018 e vice em 2022, fazendo gol nas duas finais mesmo tão jovem.

Atualmente nos compromissos internacionais pela Eurocopa, o astro francês e camisa 10 da seleção possui chances remotas de ser treinado por Henry nas Olimpíadas em Paris, já que o ex-jogador atua como técnico da seleção olímpica. Porém, Didier Deschamps, comandante da seleção principal, e o Real Madrid não liberaram o jogador.

Na competição continental, a França não contou com seu principal jogador na partida contra a Holanda, pois o atacante sofreu uma fratura no nariz, na primeira rodada do grupo D, contra a Áustria. O próximo confronto da seleção azul será contra a Polônia, na próxima terça-feira (25).