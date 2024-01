O Valencia briga por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Uefa Conference League, a distância para a Real Sociedad, que está em sexto lugar, é de 4 pontos, 32 dos Morcegos contra 34 dos Txuri-Urdin. Já o Atlético de Madrid ainda sonha com o título da competição, mesmo estando na quarta colocação, com 13 pontos atrás do líder e rival Real Madrid, que tem 54 pontos ganhos, e 12 pontos do vice-líder Girona, que conquistou 52 unidades até o momento.