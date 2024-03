Neste domingo (3), às 12h15 (horário de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Real Betis no Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela 27ª rodada de La Liga. Os Colchoneros de Diego Simeone tiveram uma dura queda na Copa do Rei nesta semana, e precisam vencer para recuperar a confiança e seguir vivos na briga continental. Os andaluzes, por outro lado, têm 42 pontos e observam de perto a possibilidade de alcançar a Europa League. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.