Neste domingo (3), às 17h (horário de Brasília), o Barcelona visita o Athletic Bilbao no caldeirão do San Mamés, no País Basco (ESP), em jogo válido pela 27ª rodada de La Liga. Os catalães, com 57 pontos, estão em terceiro e ainda sonham com uma arrancada rumo ao título; os donos da casa, por outro lado, estão em quinto e miram uma vaga na Champions League da próxima temporada. A partida dominical terá transmissão do Star+.