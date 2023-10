CAMPEONATO FRANCÊS

O Nantes viajou até Estrasburgo para encarar o RC Strasbourg e venceu por 2 a 1, todos no segundo tempo. Os donos da casa diminuíram nos acréscimos, aos 47 minutos, mas não foi suficiente para arrancar o empate.



CAMPEONATO ALEMÃO

Seguindo com as partidas que terminaram com os placeres em igualdade, Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 fizeram dois gols cada, com Florian Neuhaus e Joe Scally para os mandantes, e Brajan Gruda e Aymen Barkok para os visitantes.