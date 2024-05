Após título, Ten Hag dispara sobre críticas: ‘Quando cheguei aqui, tudo era bagunça’

Ten Hag com a taça da FA Cup. Foto: AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 14:14 • Londres (ING)

O Manchester United, de Erik ten Hag, foi campeão da FA Cup pela 13ª vez na história neste sábado (25), com a vitória por 2 a 1 contra o rival Manchester City. O resultado foi um acalento na temporada ruim dos Red Devils, que ficaram em oitavo lugar na Premier League. Com a taça, o time garantiu vaga na Europa League 24/25.

Erik ten Hag, treinador da equipe, se emocionou com a conquista. O holandês vive clima de instabilidade no cargo e muitos veículos já contam seus dias no cargo, independentemente do resultado da decisão em Wembley. Ten Hag foi questionado pela BBC Sports sobre a justiça das críticas ao seu trabalho no Manchester United.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- São críticas injustas. Tanto ao time quanto ao meu trabalho. Na grande maioria das vezes, eu não tive o elenco completo para competir. Hoje mesmo, não tivemos Shaw, Casemiro e Maguire disponíveis e mesmo assim tivemos uma ótima performance contra a melhor equipe do mundo.

Bruno Fernandes e Erik ten Hag. (Photo by Ben Stansall / AFP)

Sobre seu futuro em Manchester, o treinador demonstrou confiança no trabalho em longo prazo:

- A única coisa que faço é preparar e desenvolver meu time. Este é um projeto para mim. Quando cheguei aqui, estava tudo uma bagunça. Agora somos melhores, mas ainda não estamos onde queremos.

Erik ten Hag assumiu o Manchester United na temporada 22/23 e é um dos principais personagens cobrados pelo insucesso do clube nos últimos anos. Com a chegada do novo dono Sir Jim Ratcliff, a promessa é de uma reformulação total no departamento de futebol, e com isso, o holandês pode ser demitido ao final desta temporada.

A Copa da Inglaterra, conquistada neste sábado, foi o segundo título do comandante com os Red Devils. Em 22/23, ele tinha levado o time a conquistar a Copa da Liga da Inglaterra.

United campeão da FA Cup 23/24. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)