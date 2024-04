Ancelotti ‘desafia’ joia do Real Madrid antes de decisão na Champions League

Carlo Ancelotti fez um 'desafio' para Arda Güler, joia do Real Madrid que teve poucas oportunidades na temporada (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 17:14 • Madri (ESP)

O técnico Carlo Ancelotti fez um "desafio" ao meia Arda Güler, considerado uma joia do Real Madrid. Segundo o técnico, o turco terá as últimas seis partidas de La Liga para mostrar que merecia mais oportunidades na temporada.

- Arda está bem, está pronto há bastante tempo. Não teve oportunidades porque as partidas tem sido muito exigentes. Ele merecia mais minutos e pode jogar a qualquer momento. Agora terá os minutos que deseja.

Apesar de prometer mais oportunidades ao turco, Ancelotti não garantiu que o jovem será titular no duelo entre Real Madrid e Real Sociedad, já pelo Campeonato Espanhol. Ainda assim, a joia de fato deve receber mais oportunidades. Isso porque, nos próximos dias, o Real Madrid deve colocar maior foco nas semifinais da Champions League diante do Bayern de Munique.

Arda Güler foi contratado pelo Real Madrid na janela de transferências da virada da última temporada, pelo valor de 20 milhões de euros, e logo gerou altas expectativas nos torcedores merengues. À época, Ancelotti chegou a declarar que o turco "faz coisas incríveis".

Arda Guler teve poucas oportunidades de defender o Real Madrid na temporada (Foto: Divulgação / Real Madrid)

As lesões, no entanto, prejudicaram uma sequência de jogos da joia. Inicialmente, Güler sofreu com uma lesão no menisco e precisou passar por cirurgia. Na sequência, teve de superar duas lesões musculares antes de ganhar as primeiras oportunidades no time merengue.

No total, Arda Güler tem sete partidas pelo Real Madrid e acumula apenas 98 minutos jogados, com um gol marcado, na vitória do clube merengue sobre o Celta de Vigo por 4 a 0.