A Seleção Feminina entra em campo neste sábado (5) para o primeiro dos dois amistosos contra os Estados Unidos, na reedição da final das Olimpíadas de de 2024. Para o confronto, Arthur Elias contará com algumas novidades em relação ao último encontro, como é o caso da atacante Luany, de 22 anos, que vem se destacando pelo Atlético de Madrid.

Esta é a segunda convocação da jogadora para a Seleção Brasileira principal. A primeira foi justamente no período de preparação paras os Jogos Olímpicos, quando Arthur convocou algumas atletas que não foram para Paris, mas ajudaram nos dias prévios à competição na Granja Comary. Agora, Luany será opção para o treinador no confronto contra um dos times mais fortes do mundo.

- É um sentimento único e de muita felicidade em poder fazer parte novamente da Seleção e saber que eu consegui. Eu não estava esperando por essa convocação, mas trabalhei muito para isso acontecer, mudei bastante coisa no meu dia a dia e finalmente aconteceu. Vão ser jogos bastante disputados, mas temos nossa identidade e vamos dar o nosso melhor para conseguir fazer boas partidas.

O Brasil enfrenta as norte-americanas buscando revanche após a derrota por 1 a 0 na final olímpica. O primeiro duelo acontece neste sábado (5), às 18h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, e o segundo no dia 8 de abril, às 23h30, no PayPal Park, em San José. Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para a Copa América, que acontecerá entre julho e agosto deste ano.

Trajetória e destaque no Atlético de Madrid

Natural do Rio de Janeiro, a jogadora começou a se desenvolver no Daminhas da Bola, projeto fundado por Thaissan Passos, hoje técnica do time feminino do Grêmio. Buscando desenvolver o futebol feminino no clube após a obrigatoriedade imposta pela CBF e Conmebol, o Fluminense firmou uma parceria com o projeto, levando diversas jogadoras e profissionais para formar a comissão. Assim, nomes como Luany e Tarciane (Lyon) se tornaram Meninas de Xerém em 2019.

Polivalente, atuando principalmente como ponta, mas também como lateral e meia, a jogadora rapidamente se destacou no sub-18. Dribladora, veloz e dona de uma ampla visão de jogo, acumulou diversas convocações para as seleções de base. Com o Flu, conquistou os primeiros títulos da história da modalidade no clube, o Brasileirão Sub-18 (2020) e o Carioca Sub-18 (2021). Na época, embora ainda jogasse pela base, também era utilizada no time principal.

Depois do título estadual, despediu-se de Xerém e foi defender o Grêmio, onde ficou até 2023, quando foi transferida para o OL Reign, dos Estados Unidos. De lá, foi emprestada para o Madrid CFF no ano seguinte e, em 2024, foi contratada pelo Atletico de Madrid.

- Eu acho que me ajudou muito taticamente e também no meu estilo de jogo. Aqui o jogo tem muito a minha identidade de bola no pé, um pra um, de ir para cima e também ajudar no jogo defensivo. Acho que ajudou e combinou comigo, me vejo muito jogando aqui na Espanha!

Vínculo com o Fluminense

Quando defendeu o Fluminense, a realidade era bem diferente da atual. Entre 2019 e 2021, o clube ainda jogava a Série A2 do Brasileirão Feminino e o projeto ainda estava em fase inicial. Atualmente, o Time de Guerreiras vai para seu segundo ano na elite do futebol feminino nacional e já conta com nomes de peso no elenco. Nos anos em que esteve em Xerém, Luany criou um vínculo com a insituição e revelou que ainda acompanha as partidas

- Sigo sim acompanhando os jogos do Fluminense feminino e fico muito feliz porque eu vejo que o projeto está crescendo cada vez mais com tantas jogadoras boas que estão vindo. E também muito feliz de ver de fora tantas amigas que estão ali buscando o seu objetivo porque eu também saí dali, saí para voar e preparada.