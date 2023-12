- Necessito de um tempo para descansar, para planejar. Hoje (domingo) me reuni com o Marcelo Paz. Disse: "isso é o que necessita o Fortaleza para o próximo ano". E a partir daí, dessa conversa, necessito desse tempo para planejar. Planejo com minha família. Ano passado aconteceu algo similar. Tivemos propostas, mas sentei com minha família e decidimos pelo contrato de dois anos. Falei com diretoria, o que Vojvoda necessita, o que Vojvoda precisa. Estamos perto da maioria das coisas. Mas também necessito um planejamento pessoal também - completou Vojvoda.