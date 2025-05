Fortaleza contrata meia Matheus Pereira até 2027

O Fortaleza oficializou nesta terça-feira (27) a contratação do meio-campista Matheus Pereira. O atleta assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Trata-se de um reforço importante para o setor de meio-campo da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, visando a sequência da temporada e os desafios futuros do clube em competições nacionais e internacionais.

Segundo o CEO do Fortaleza SAF, Marcelo Paz, Matheus Pereira é um jogador versátil, com capacidade de atuar tanto na iniciação quanto na construção de jogadas mais ofensivas.

— É um jogador de meio-campo, versátil, que pode atuar iniciando as jogadas, mas também na construção no terço final, com um bom passe para gol. Um atleta que teve uma base muito boa no Corinthians e foi convocado para a seleção brasileira de base por bastante tempo — destacou o dirigente.

Com passagem marcante pelo futebol europeu, Matheus Pereira acumulou seis temporadas na Espanha, sendo três delas atuando pelo Eibar. Em 2024, participou de 32 partidas na LaLiga2, anotando um gol e contribuindo com cinco assistências. Ao longo de sua trajetória no clube espanhol, disputou 118 jogos oficiais, marcou quatro gols e distribuiu 14 assistências. Seu desempenho lhe rendeu o reconhecimento da torcida, que o aplaudiu em sua despedida.

— Ele foi para a Europa ainda muito jovem e teve a oportunidade de vestir camisas importantes como as da Juventus e do Barcelona. No Eibar, encerrou seu ciclo de maneira muito positiva, sendo bastante aplaudido pelos torcedores, que foram gratos por tudo que ele fez. É um jogador canhoto, e atualmente não temos nenhum volante com a predominância do pé esquerdo, o que agrega ainda mais recursos táticos ao elenco do Vojvoda — completou Marcelo Paz.

Além de Juventus e Barcelona, Matheus Pereira também teve passagens pelo Empoli, da Itália, e pelo Bordeaux, da França. No Brasil, foi revelado nas categorias de base do Corinthians e também teve uma experiência profissional pelo Paraná Clube. Com bagagem internacional e experiência em diferentes ligas, o meio-campista chega ao Fortaleza como uma peça importante para fortalecer o meio-campo tricolor.