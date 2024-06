Lembre como era o Fortaleza antes da chegada de Vojvoda ao clube

(Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A chegada de Juan Pablo Vojvoda ao Fortaleza mudou, com toda a certeza, a história do Laion. Desde 2021 no comando do clube, o técnico soma, ao todo, 235 jogos pelo clube, com 115 vitórias, 56 empates e 64 derrotas. Relembre como era a história do clube antes da chegada do argentino!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um Fortaleza sem títulos de expressão

Antes de Vojvoda, o Fortaleza era um clube com uma torcida apaixonada, mas não possuia grandes títulos ou campanhas. Até 2021, a equipe, que já havia começado sua reconstrução, possuía uma Série B, 43 campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste.

Antes do argentino, por exemplo, a equipe jamais havia participado de uma competição internacional e, agora, já tem uma participação em Libertadores e uma final de Copa Sul-Americana no currículo. Com Vojvoda, o Laion conquistou três cearenses e uma Copa do Nordeste, além de ter feito sua melhor campanha no Brasileirão e na Copa do Brasil.

(Baggio Rodrigues/AGIF)

Clique e assista final da Copa do Nordeste na Star+



Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre CRB e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X Fortaleza

Final - Copa do Nordeste

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de junho de 2024, às 16:30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé (AL);

📺 Onde assistir: SBT (Nordeste); ESPN e Star+.

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA);

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho (BA);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; João Pedro, Falcão e Gegê; Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Brítez, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Matheus Rossetto, Zé Welison, Moisés e Bruno Pacheco; Lucero e Pochettino.

Rosseto, jogador do Fortaleza, durante partida contra o CRB na Arena Castelão pela Copa do Nordeste 2024. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)