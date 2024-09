Fortaleza x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 19:27 • São Paulo (SP)

Fortaleza e Bahia entram em campo no sábado (21), às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as de Vojvoda e Ceni será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

O Laion é, no momento, o terceiro colocado do Brasileirão, com 49. O time entrará em campo em busca de seguir na cola de Botafogo e Palmeiras, com 53 e 50, respectivamente. Já o Bahia é o sexto colocado, com 42 pontos, e se mantém na luta por uma vaga direta para a Libertadores.

Retrospecto

Na partida entre os dois clubes no primeiro turno deu Bahia. O time comandado por Rogério Ceni venceu por 1 a 0, gol de Jean Lucas, em casa.

Na história do confronto pelo Brasileirão, o Bahia leva vantagem. A equipe venceu 6 das 13 partidas disputadas pelos dois. O segundo resultado mais frequente foi o empate, que ocorreu em 4 oportunidades. O Fortaleza venceu apenas três jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BAHIA

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão - Fortaleza (CE)

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolii

4️⃣ Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

🎦 VAR assistente: Helton Nunes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Brítez, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.