Fortaleza pode sair na frente de Botafogo, Flamengo e Palmeiras pela liderança do Brasileirão; veja cenários

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fortaleza tem chance de ouro de assumir a liderança do Brasileirão nesta quarta-feira (11). A equipe enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada da competição. Em caso de vitória, o Leão do Pici ultrapassaria o Botafogo e tomaria a ponta de cima da tabela do campeonato.

Desta forma, o Tricolor depende só de si para ser campeão brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fortaleza tem 38,5% de chance de conquistar o título, apenas 1,9% a menos que o Alvinegro Carioca. Vencendo o duelo com o Inter, certamente o Laion se tornará o principal candidato a levantar o troféu.

Este cenário era pouco provável no início do Campeonato Brasileiro. Além do Botafogo, que liderou grande parte da competição no ano passado, o atual campeão Palmeiras e o milionário Flamengo se apresentavam como os favoritos. Alviverde e Rubro-Negro, inclusive, seguem na disputa e estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

No entanto, o Fortaleza demonstra ser um sério candidato ao título, sobretudo com seu desempenho no segundo turno da competição. O Leão do Pici lidera o returno com cinco vitórias em seis partidas, e o trabalho sólido de Juan Pablo Vojvoda - no comando da equipe desde 2021 - passa confiança para manter o nível.

Com três pontos diante do Inter nesta quarta-feira (11), o Laion ultrapassaria o Botafogo por um ponto. Além disso, o Tricolor abriria quatro de diferença do Palmeiras e sete do Flamengo (que tem um jogo a menos). Assim, tem grande chance de sair na frente em busca do primeiro lugar do Campeonato Brasileiro.

Em caso de empate ou derrota no Beira-Rio, o Fortaleza seguirá em segundo lugar, um ponto atrás do Alvinegro. Fica também à frente do Alviverde e do Rubro-Negro, mas ainda enfrenta os dois no segundo turno do campeonato.

Desta forma, o Leão do Pici tem mais uma oportunidade para demonstrar que é postulante ao Brasileirão em 2024 e não um "intruso" no meio de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. A bola rola para Internacional e Fortaleza às 19h30 desta quarta-feira (11), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada.

