Com dupla ‘Lei do ex’, Fortaleza bate o Cruzeiro em Cariacica

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 23:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil tem mais de 34 mil leis, mas uma é certa: a "lei do ex" no futebol. Ela funcionou muito bem na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo disputado na noite desta segunda-feira (5), em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo foi construído com gols de Breno Lopes e Renato Kayser, dois ex-atletas do time mineiro. Matheus Henrique descontou para o grupo celeste.

Com o resultado, o Fortaleza subiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. O Cruzeiro fica na quinta posição, com 35 pontos. Na próxima rodada, o time celeste tem o clássico contra o Atlético-MG, no sábado, no Mineirão. O Fortaleza recebe o Criciúma, no mesmo dia, às 16h, no Castelão.

A partida

O jogo começou quente. Logo aos cinco minutos, Breno Lopes, que jogou no Cruzeiro nas categorias de base, recebeu na frente e marcou para o Fortaleza com um chute no cantinho, superando o goleiro Cássio. O time azul, no entanto, se mandou para o ataque e conseguiu o empate. No lance, Marinho tentou sair jogando, mas perdeu a bola na entrada da área. Matheus Henrique mandou para o fundo das redes com um belo chute de fora da área. No finalzinho da etapa inicial, Renato Kayser, que passou por Minas Gerais quando já era profissional, aproveitou o cruzamento para ampliar e dar números finais ao jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 FORTALEZA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Segunda, 5 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES);

🟨 Árbitro: Alex Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Thiago Rosa (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

⚽ Gols: Breno Lopes (9' do 1ºT), Renato Kayser (42 do 1T); Matheus Henrique (15' do 1ºT)

🟨 Cartões Amarelos: Zé Ivaldo, Dinenno (CRU)Breno Lopes, Marinho (FOR);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William (Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho), Matheus Henrique (Lucas Silva), Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Dinenno).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Kervin), Lucas Sasha, Matheus (José Welison), Breno Lopes (Pedro Rocha), Marinho (Dudu), Moises.