CEO do Fortaleza, Marcelo Paz se pronunciou sobre o ataque ao ônibus do clube na noite de quarta-feira (21), após a partida contra o Sport, em Recife. No desembarque do Leão do Pici na capital cearense, na manhã desta quinta (22), o dirigente afirmou que o caso foi "premeditado" e defendeu que o clube só volte a campo após a recuperação dos atletas feridos e pinunições aos responsáveis.