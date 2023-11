O ex-jogador, Zinho, explicou a declaração que viralizou nas redes sociais após a conquista do Fluminense na final da Libertadores. Na ocasião, o comentarista disse ser torcedor do Tricolor para Marcelo, lateral-esquerdo do time. A fala repercutiu demais nas redes sociais, causando um divisão entre os que gostaram e os que reprovaram a declaração. Em entrevista ao podcast "Fala, João", do narrador João Guilherme, Zinho explicou a fala.