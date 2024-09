Zinho critica partida de titulares do Flamengo contra o Peñarol: ‘Não jogaram’

Zinho é ex- jogador do Flamengo, e atualmente é comentarista esportivo na "Fox Sports" (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro

O Flamengo lutou até o final mas não conseguiu balançar as redes do Peñarol nesta quinta-feira, no Estadio Campeón del Siglo, e assim, se despediu da Libertadores. Após o resultado, o ex-jogador do clube, e atual comentarista dos canais ESPN, criticou a partida de Arrascaeta e De la Cruz.

➡️Quanto o Flamengo deixa de ganhar com a eliminação na Libertadores?

Em análise, o comentarista destacou que a equipe do treinador Tite se mostrou desorganizada em campo. O cenário, se apresentou principalmente no segundo tempo, quando a equipe Rubro-Negra começou a lutar contra o tempo para reverter a derrota no Maracanã, na última semana.

- Incompetência do Flamengo. Teve noventa minutos para criar, organizar, tem um elenco melhor, com maior investimento, e que não transformou isso em superioridade dentro de campo - disse o ex-jogador.

Contudo, Zinho apontou que os jogadores também tem uma parcela de culpa no resultado frustrante contra a equipe uruguaia. Os destaques negativos do comentarista foram as atuações dos meias De la Cruz e Arrascaeta, que não conseguiram se destacar dentro de campo.

- O treinador tem uma parcela de culpa, mas os jogadores também. O Tite buscou soluções, fez alterações, até teve ideias boas nas entradas. Mas quando a gente olhou para o campo, era uma bagunça. Existia uma desorganização no time, que jogou melhor no primeiro tempo. Faltou um centroavante. O Flamengo se encaixou na marcação do Peñarol. Tentou o resultado na base da vontade, e não da organização. O De la Cruz e Arrascaeta não jogaram hoje. Eles correram, se dedicaram, mas estou falando de qualidade técnica - concluiu.

Com o empate sem gols, o Flamengo caiu para nas quartas de final da Libertadores para o Peñarol. Agora, a temporada do Rubro-Negro se resume a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.