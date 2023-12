Após o sucesso de mais um "Jogo das Estrelas", Zico projetou algo "diferente" para a 20ª edição do evento. Após a partida, o Galinho revelou que a preparação para a festa começa já em abril junto ao filho Thiago Coimbra. No papo com os jornalistas depois do jogo, o ex-jogador também comentou sobre as dores no joelho e fez elogios à torcida do Flamengo. Assista ao vídeo acima: