Ainda no primeiro tempo, Petkovic marcou um golaço e fez o quarto do time vermelho. Já no segundo tempo, o ex-lateral Juan anotou mais um para a equipe de Zico, que transformou o jogo em goleada, com gols de Alex, Sávio e Matheus Gonçalves. Zico também marcou outro aos 26'. Davidson diminuiu no fim para a equipe branca e Felipe, neto do Galinho, fechou o placar.