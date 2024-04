Zagueiro morre após sofrer tentativa de assalto na África do Sul

Luke Fleurs atuava pelo Kaizer Chiefs, da África do Sul (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Luke Fleurs, do Kaizer Chiefs, da África do Sul, morreu nesta quarta-feira (3) aos 24 anos. O jogador foi baleado após uma tentativa de assalto em Joanesburgo, capital do país. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



O que aconteceu?



Segundo a polícia local, Fleurs estava em seu carro em um posto de gasolina quando foi abordado por bandidos, que o mandaram sair do carro.



- Os suspeitos apontaram para ele com uma arma de fogo e o tiraram do veículo, depois atiraram nele uma vez na parte superior do corpo - disse um porta-voz da polícia.

Fleurs tinha uma convocação para a seleção principal da África do Sul, em 2021. Ele também disputou a Olimpíada de Tóquio pelo país.



Repercussão no país

- Estamos profundamente chocados e tristes ao saber do trágico falecimento de um de nossos jogadores. A direção, os jogadores e a comissão técnica do clube estão profundamente afetados. Enviamos nossas condolências à família e aos amigos de Luke - disse o Kaizer Chiefs, em comunicado nas redes sociais.



- Estou triste por outra vida ser perdida tão cedo devido à violência. Meus pensamentos estão com as famílias Fleurs e Amakhosi - disse Zizi Kodwa, ministro dos Esportes da África do Sul

Luke Fleurs em ação pela seleção da África do Sul (Foto: Franck Fife/AFP)