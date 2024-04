Comentarista sai em defesa titular criticado por torcedores do Palmeiras: ‘Ingratidão’

Palmeiras estreou com empate com o San Lorenzo na Libertadores (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O atacante Rony foi alvo de alguns torcedores do Palmeiras contra o San Lorenzo, na última quarta-feira (3), pela Libertadores. O jogador chegou a ser um dos assuntos mais comentados da rede social "X" durante o jogo. O jornalista Gian Oddi saiu em defesa do atleta.

- Eu acho uma ingratidão absurda com o Rony de alguns torcedores. Ele mostrou hoje, não só do ponto de vista da entrega... Ele não é uma sumidade técnica e acho que jamais será, mas é um cara que fez o que fez com o Palmeiras na história da Libertadores - começou Gian.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- No jogo de hoje mostrou lances diferentes que ele pode fazer, alternados com lances em que mostra uma limitação técnica. Esse é o Rony, sempre foi. E sendo assim, ele sempre foi importante para o Palmeiras na Libertadores - completou o comentarista, no "Linha de Passe".