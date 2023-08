Trancada em uma igreja desde segunda-feira (28) em Motril, na Espanha, Ángeles Béjar entrou em greve de fome em forma de protesto para o filho, Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. A mãe do dirigente trocou mensagens com o "El Programa de Verano", da TV Telecinco, e afirmou que irá se manter isolada no local e não se importa de "morrer por justiça".