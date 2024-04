Yuri Lima, do Mirassol, se derrete após foto da cantora Iza grávida; veja declaração

Yuri Lima e Iza não poupam declarações (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

Após postar foto em anúncio oficial de gravidez, a cantora Iza recebeu uma declaração apaixonada de Yuri Lima, do Mirassol, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano.

- Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe - escreveu o jogador em uma postagem feita nas redes sociais.

Yuri passou a festa de réveillon de 2023 com Iza, que fez show na Praia de Copacabana. Os dois foram a uma festa particular em São Conrado após a virada do ano. Desde então, os dois aparecem em cliques juntos nas redes sociais, e a cantora chegou a comparecer em jogos do namorado.

Yuri Lima começou a carreira com passagens pelo Audax Rio e Osasco Audax. O jogador de 28 anos também defendeu equipes como Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de acertar com o Mirassol para a temporada de 2023. Neste ano, o atleta atuou em cinco jogos pela equipe paulista. O anúncio foi feito no começo desta semana.