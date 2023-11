O jogo entre Vasco e Cruzeiro foi marcado pela disputa entre dois clubes que estão fugindo do rebaixamento. No entanto, uma finalização poderia ter mudado a história da partida. O atacante Wesley, do Cabuloso, perdeu um gol sem goleiro nos acréscimos, quando o jogo estava empatado. Com isso, a audiência do Lance! comentou o que eles acharam do gol perdido.