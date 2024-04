Web não perdoa o Santos após post sobre taça de vice no Paulistão: ‘Se apequenando’

Santos ficou com o vice-campeonato no Paulistão após perder para o Palmeiras (Foto: Raul Baretta/Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 18:53 • Santos (SP)

Uma publicação nas redes sociais do Santos causou revolta em torcedores do clube e gerou piadas de rivais nesta quarta-feira (10). O clube publicou um vídeo para informar que a taça de vice-campeão do Campeonato Paulista ficará exposta no museu do clube para visitação.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Alguns torcedores do Santos comentaram na publicação, reprovando o vídeo, enquanto rivais não perdoaram e tiraram sarro. No último domingo (7), o Peixe perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 após vitória no jogo de ida por 1 a 0, e ficou com a segunda colocação no estadual.

Veja os comentários na publicação do Santos: