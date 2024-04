Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 17:21 • São Paulo (SP)

Duas situações do confronto entre Corinthians e Atlético-MG chamaram atenção de torcedores nas redes sociais: um cartão amarelo para o lateral Fagner e a expulsão do volante Battaglia.

Fagner recebeu cartão amarelo após cometer falta em Guilherme Arana. No mesmo lance, dividiu com Zaracho e acabou deixando o pé alto, que acertou no meio-campista do Galo. O atleta atleticano ficou fora de campo por alguns minutos até conseguir retornar ao jogo.

Discussão entre jogadores de Corinthians, Atlético e o árbitro Yuri Elino Ferreira após lance de Fagner, no Brasileirão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Usuários das redes sociais definiram o jogador como "desleal" e avaliaram que ele deveria ter recebido cartão vermelho, em vez da primeira advertência.

Minutos depois, o volante Battaglia, do Atlético, se enroscou com Yuri Alberto e derrubou o atacante do Corinthians. Após cometer a falta, o árbitro apresentou o segundo cartão para o meio-campista, que acabou expulso.

Timão e Galo se enfrentam pela estreia no Brasileirão, na Neo Química Arena, neste domingo (14).

VEJA COMO FORAM AS REAÇÕES NAS REDES SOCIAIS SOBRE OS LANCES POLÊMICOS DE ARBITRAGEM: