Web aponta detalhe em primeira foto de Léo Pereira após término com Karoline

Léo Pereira, defensor do Flamengo, publicou foto nas redes sociais exibindo acessório que faz referência à ex-namorada e aos filhos do casal. A imagem foi compartilhada nesta segunda-feira (29), três dias após Karoline Lima confirmar o término do relacionamento que durou cerca de um ano e meio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogador chamou a atenção dos internautas ao mostrar uma pulseira com as iniciais "L.K.H.M.C.", representando Léo, Karol, Helena, Mateo e Cecília. O acessório já havia sido exibido pelo atleta aproximadamente dois meses antes em um story, permanecendo em seu pulso mesmo após o fim do relacionamento.

Karoline Lima confirmou a separação na última sexta-feira (26) em declaração ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles: "Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos".

continua após a publicidade

A publicação de Pereira com a pulseira mobilizou diversos fãs nos comentários da postagem. "Vai jogando, senhor, reconciliação, vai abençoando a volta… Precisamos do Karolino nessa reta final", escreveu um torcedor. Outro seguidor comentou: "Não sou flamenguista! Mas amo Karoline desde muito antes e tô morrendo de rir com os comentários dos flamenguista pedindo pro Leo pedir a guarda da bolsinha de coração (amuleto da sorte)". Veja a foto abaixo:

Foto de Léo Pereira gera especulação sobre reconciliação com Karolina Lima (Foto: Reprodução)

➡️ Karoline Lima abre o jogo sobre separação de Léo Pereira: ‘Amor se modifica’

Relacionamento de Léo Pereira e Karoline Lima

O ex-casal começou a se relacionar em setembro de 2023. Na época, o zagueiro do Flamengo havia se separado recentemente da antiga companheira Tainá Castro. Já Karoline Lima também se encontrava solteira após período de relacionamento com o também jogador Éder Militão.

continua após a publicidade

Posteriormente, o zagueiro do Real Madrid começou a se relacionar com a antiga companheira de Léo Pereira. Durante o período, os dois casais protagonizaram momentos de desentendimento nas redes sociais. Karoline e Tainá foram as principais personagens dos conflitos públicos. Elas chegaram em diferentes momentos colecionar troca de farpas na internet.

O motivo do recente término entre Léo Pereira e Karoline Lima segue sem ser revelado. Ambos optaram pela discrição para tratar do assunto e finalizar o relacionamento sem grande envolvimento midiático.