Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 18:51 • São Paulo (SP)

Uma situação envolvendo a mãe de Endrick durante a entrevista do jogador no programa 'Conversa com o Bial' chamou atenção de alguns torcedores na internet.

No caso, Cíntia - mãe do atleta -, se posicionou sobre o relacionamento do filho com a modelo Gabrielly Miranda e sobre o 'contrato de namoro' que envolve os dois.

O assunto surgiu quando a conversa tomou rumo sobre uma possibilidade de casamento entre Endrick, de 17 anos, e Gabrielly, de 21, quando o atacante do Palmeiras se mudar para a Espanha, onde defenderá no Real Madrid. Durante a resposta, Endrick alegou que tudo o que ele faz passa pelos pais antes. Cíntia, por sua vez, se manifestou e 'cortou', destacando que 'são muito novos para pensar nisso'.

Os dois estão juntos há sete meses. Endrick vai para o Real Madrid em julho, quando completará 18 anos.

- Acho que agora os dois são muito novos para casar, tem muita coisa pela frente ainda - disse.

Entretanto, alguns torcedores se manifestaram nas redes sociais alegando que o 'clima teria pesado' quando o assunto começou, devido ao tom de Cíntia durante a conversa. Veja alguns comentários: