Wanda Nara anuncia separação de Mauro Icardi

Wanda Nara anunciou o fim do relacionamento de dez anos com Mauro Icardi (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/07/2024 - 14:39

A modelo e empresária argentina Wanda Nara anunciou, no Instagram, a separação do jogador argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, da Turquia. Sem explicar o motivo do fim do relacionamento de dez anos, Wanda disse que "não há culpados e nem terceiros".

- O quão difíceis são os finais e o quanto me custam. Tenho que ligar a TV ou ver nas redes versões que não são reais. Mas eu aceito porque faz parte do que é ruim, de quem eu sou. Resolvi me separar do Mauro (Icardi), mas não deixaremos de ser família. Tentar mil vezes mais quando há amor também não foi um erro. Não me arrependo de nada, dei a esse casal os melhores anos da minha vida, mas hoje tenho que ficar sozinha. Não há culpados nem terceiros, o nosso sempre foi mais forte que o externo. Minha prioridade sempre foi meus filhos e hoje mais do que nunca. Obrigado pelo respeito - escreveu Wanda.

Rumores recentes já davam conta que o casamento de Mauro e Wanda estaria em crise. As suposições ganharam força no domingo (7), quando Wanda se encontrou com Elián Ángel Valenzuela, vulgo L-Gante, com quem teve uma ligação romântica no passado, embora mantenham amizade. Também chamou atenção o fato dela ter deixado de seguir Icardi no Instagram.

Wanda Nara anuncia separação de Icardi no Instagram (Foto: Reprodução)

*Com informações do jornal "O Globo"